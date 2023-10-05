Прудников — о результатах «Спартака»: «Я сильно разочарован»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о последних результатах «красно-белых».

Напомним, что в 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:4), а затем потерпел поражение от «Динамо» (0:3) в Кубке России.

«Я сильно разочарован. В чём причины произошедшего? Этот вопрос нужно задать команде, тренеру и руководству клуба. Чего ждать дальше — решать руководителям», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут в воскресенье, 8 октября, против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.