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Прудников — о результатах «Спартака»: «Я сильно разочарован»

05 Октября 2023 • 10:30 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о последних результатах «красно-белых».

Напомним, что в 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:4), а затем потерпел поражение от «Динамо» (0:3) в Кубке России.

«Я сильно разочарован. В чём причины произошедшего? Этот вопрос нужно задать команде, тренеру и руководству клуба. Чего ждать дальше — решать руководителям», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут в воскресенье, 8 октября, против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Спартак Москва Александр Прудников
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