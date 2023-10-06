Гимнастка Аверина: «Поставлю на то, что ЦСКА выиграет у «Спартака» со счётом 2:1»

Известная российская гимнастка Дина Аверина поделилась ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.

Аверина призналась, что поддерживает ЦСКА и верит в то, что «армейцы» сумеют обыграть «Спартак».

«Мы всегда поддерживаем ЦСКА. Как в футболе, так и в хоккее, потому что мы сами выступали за ЦСКА и у нас папа болеет за эту команду. Поставлю на то, что ЦСКА выиграет со счётом 2:1», — цитирует Аверину Metaratings.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября на домашней арене «красно-белых». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Напомним, на данный момент команды занимают пятую и седьмую строчки в турнирной таблице РПЛ, набрав по 16 очков.