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Ещенко: «На месте руководства «Спартака» я бы не менял Абаскаля»

08 Октября 2023 • 16:27 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 1 ч. 30 мин.

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в преддверии матча 11-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА выразил мнение, что руководству «Спартака» не следует увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«На месте руководства я бы не менял Абаскаля. Не нужно это делать во время сезона. У «Спартака» хорошая банда. Ситуацию всегда можно исправить — надо просто это пережить», — приводит слова Ещенко Sport24.

Напомним, что в 10 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Ещенко Гильермо Абаскаль
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