Масалитин: «Под Бонгонда надо ставить защитника, который бы пахал вместо него»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием об игре нападающего «Спартака» Тео Бонгонда.

«Бонгонда очень хорошо себя чувствует впереди, но не любит отрабатывать в обороне. Под него надо ставить какого-то защитника, который бы пахал вместо него. Одни рояль таскают, а другие на нем играют», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне 27-летний Бонгонда принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и стал автором одной результативной передачи.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, имея в своей копилке 16 очков.

Напомним, в минувшем туре команда Гильермо Абаскаля крупно проиграла «Крыльям Советов» (0:4).