Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Под Бонгонда надо ставить защитника, который бы пахал вместо него»

02 Октября 2023 • 18:21 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием об игре нападающего «Спартака» Тео Бонгонда.

«Бонгонда очень хорошо себя чувствует впереди, но не любит отрабатывать в обороне. Под него надо ставить какого-то защитника, который бы пахал вместо него. Одни рояль таскают, а другие на нем играют», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне 27-летний Бонгонда принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и стал автором одной результативной передачи.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, имея в своей копилке 16 очков.

Напомним, в минувшем туре команда Гильермо Абаскаля крупно проиграла «Крыльям Советов» (0:4).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин Тео Бонгонда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
19:24 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Ахмата» Уциев рассказал, когда вернётся на поле
19:14 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Балтики» рассказал, как Игнашевич взаимодействует с иностранцами
19:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Уткина рассказал о реакции футболиста на вызов в сборную
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Как в боксе: В РФС хотят, чтобы игроки и тренеры устраивали битву взглядов перед матчами
18:39 · Россия. Премьер-лига
После 10 тура РПЛ вновь появился лидер по ничьим в истории чемпионатов России
18:28 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Краснодару» будет очень тяжёло бороться за чемпионство
18:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина высказался о не вызове форварда в сборную России
18:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрые голы позволили «Химкам» переиграть «Акрон»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Под Бонгонда надо ставить защитника, который бы пахал вместо него»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич – восьмой специалист, выступавший за ЦСКА в чемпионатах России как футболист и против ЦСКА – как тренер 1
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин оценил вызов братьев Миранчуков в сборную России
18:14 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Зениту» трудно из-за перенасыщением прошлыми победами»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий рассказал, какая команда РПЛ его приятно удивляет
18:08 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» раньше всех в истории чемпионатов России одержал пять побед со счётом 2:0
18:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» прервала серию неудачных результатов, обыграв «КАМАЗ»
Все новости
Рекомендуем