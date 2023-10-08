​Орлов рассказал, когда лучше увольнять Абаскаля из «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался на тему будущего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. По мнению Орлова, если «красно-белые» хотят сменить рулевого команды, то лучше это делать в зимнее межсезонье, а не осенью.

«Если Абаскаля и снимать, то это надо делать в зимнюю паузу. Нужно думать о репутации клуба. При Федуне уже было большое количество тренеров», - цитирует Орлова Sport24.

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч чемпионата России против ЦСКА. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.