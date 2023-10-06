​У Абаскаля нет проблем с раздевалкой в «Спартаке»

«Спартак» крупно проиграл два последних матча – «Крыльям Советов» со счётом 0:4 в Премьер-лиге и «Динамо» со счётом 0:3 в Кубке России. В футбольном обществе пошли разговоры о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых». Также появлялись слухи о том, что у испанца возникли проблемы с раздевалкой.

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», о потере Абаскалем раздевалки говорить не приходится.

«На тренера зуб никто не точит, а тем более не держит за спиной нож. Ну, или не подает виду в коллективе», - сообщает источник.

В настоящий момент Гильермо Абаскаль готовит «Спартак» в дерби с ЦСКА. Команды сыграют в воскресенье, 8 октября.

​«Лукойл» выбрал тренера для «Спартака» на случай отставки Абаскаля