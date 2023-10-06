Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Абаскаля нет проблем с раздевалкой в «Спартаке»

06 Октября 2023 • 21:45 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.70 2 3.20
08.10 19:00

«Спартак» крупно проиграл два последних матча – «Крыльям Советов» со счётом 0:4 в Премьер-лиге и «Динамо» со счётом 0:3 в Кубке России. В футбольном обществе пошли разговоры о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых». Также появлялись слухи о том, что у испанца возникли проблемы с раздевалкой.

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», о потере Абаскалем раздевалки говорить не приходится.

«На тренера зуб никто не точит, а тем более не держит за спиной нож. Ну, или не подает виду в коллективе», - сообщает источник.

В настоящий момент Гильермо Абаскаль готовит «Спартак» в дерби с ЦСКА. Команды сыграют в воскресенье, 8 октября.

​«Лукойл» выбрал тренера для «Спартака» на случай отставки Абаскаля

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.23 в 12:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
07.10.23 в 14:00
Сочи Сочи
Зенит Зенит
5.80 4.50 1.57
Видео
07.10.23 в 16:30
Балтика Балтика
Оренбург Оренбург
2.55 3.40 2.90
Видео
07.10.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
1.84 3.70 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
22:29 · Россия. Премьер-лига
​Колыванов дал прогноз на счёт матча «Спартак» - ЦСКА
21:45 · Россия. Премьер-лига
​У Абаскаля нет проблем с раздевалкой в «Спартаке»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Болельщик «Спартака» Кузьмич рассказал, почему Абаскаль загубил Соболева
21:05 · Россия. Премьер-лига
​Лещук: «Думаю, Захарян по нам скучает» 1
20:37 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин дал прогноз на точный счёт матча «Урал» - «Локомотив»
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Салихова высказалась о дерби «Спартак» - ЦСКА
19:48 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Урал» на даст возможности «Локомотиву» разыграться»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: Карпин дал бы «Спартаку» что-то новое
19:14 · Россия. Премьер-лига
Комбаров: «Буду болеть за «Спартак» в дерби»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Нет ничего удивительного в том, что «Крылья Советов» на втором месте»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Деменко оценил предстоящий матч «Краснодара» и «Ростова»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов не видит фаворита в дерби «Спартак» - ЦСКА
18:15 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Карпину доверяют в «Ростове»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков считает, что болельщики ЦСКА не станут освистывать Медину
18:01 · Россия. Премьер-лига
На матч «Спартака» и ЦСКА реализовано более 30 тысяч билетов
Все новости
Рекомендуем