Селюк: «Сборную России постепенно допустят к официальным матчам в УЕФА»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк верит, что игроков сборной России начнут допускать до официальных матчей, как это делают с российскими спортсменами, представляющими другие виды спорта.

«К международным стартам допустили фехтовальщиков и боксёров, ходят разговоры о допуске к спортсменов из России на Олимпийские игры в 2024 году. Думаю, и в УЕФА нас рано или поздно начнут допускать к международным официальным матчам», - цитирует Селюка «Матч ТВ».

Агент добавил, что делать в Азиатской футбольной конфедерации РФС нечего.

«Россияне проиграли бы Ирану в два-три мяча, будь это не товарищеский матч (1:1). В Азии непросто куда-то пробиться, не говорю уже про вопросы логистики», - сказал Селюк.