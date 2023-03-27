Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Колосков - об игре Пиняева в матче против Ирака: «Дай Бог, чтобы он дальше развивался»

27 Марта 2023 • 00:05 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева в товарищеском матче между сборными России и Ирака.

Спортивный деятель отметил, что есть группа игроков, на которых рассчитывают в будущем, среди них присутствует игрок столичного клуба.

«Он одаренный футболист, способный взять игру на себя, достаточно эффективный. Дай Бог, чтобы он дальше развивался, он может стать хорошим элементом в механизме сборной», - приводит слова Колоскова Metaratings.ru

Напомним, что Пиняев отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной России. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Солин Солин
Кустосия Кустосия
0
1
1.91 3.35 3.70
Видео
Окончен
Дугополье Дугополье
Хвартски Драговоляц Хвартски Драговоляц
1
2
1.77 3.35 4.40
Видео
Отменен
Niksic
Подгорица Подгорица
0
0
Видео
Окончен
Португалия (до 17 лет) (жен) Португалия (до 17 лет) (жен)
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
7
0
Видео
26.03.23 в 19:00
Саннесшёэн
Рана
Видео
26.03.23 в 19:30
Нюбергсунд
Лётен
Видео
Окончен
Christiania Ballklubb
Дробак/Фрон
1
3
Видео
Окончен
Иннстранден
Гранд Бодое
1
0
Видео
Окончен после пенальти
Сан-Бернарду Сан-Бернарду
Мирасол Мирасол
0
0
16.00 1.04 27.00
Видео
26.03.23 в 22:00
Соксим АС
Доурадос АС Доурадос АС
Видео
26.03.23 в 22:00
Чападао Чападао
Ивиньема
Видео
Окончен после пенальти
Итабаяна Итабаяна
Фалкон
1
1
Видео
27.03.23 в 01:00
Лобос УЛЬМКС
Симарронес-2 Симарронес-2
Видео
27.03.23 в 02:00
Пионерос Канкун Пионерос Канкун
Ураканес Искальи
Видео
27.03.23 в 11:00
Фарерские острова (до 17 лет) (жен) Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
Молдова (до 17 лет) (жен) Молдова (до 17 лет) (жен)
Видео
Отменен
Северная Ирландия (до 17 лет) (жен) Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
Армения (до 17 лет) (жен) Армения (до 17 лет) (жен)
0
0
Видео
27.03.23 в 16:00
Греция (до 17 лет) (жен) Греция (до 17 лет) (жен)
Литва (до 17 лет) (жен) Литва (до 17 лет) (жен)
Видео
27.03.23 в 16:00
Кариба Кариба
Булавайо Чифс
Видео
27.03.23 в 20:00
Варегг
Фюллингсдален
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Марта
00:05 · Чемпионат ЦАФА
Колосков - об игре Пиняева в матче против Ирака: «Дай Бог, чтобы он дальше развивался»
00:04 · Чемпионат ЦАФА
Червиченко: «Начало игры было, конечно, не очень...»
26 Марта
23:38 · Чемпионат ЦАФА
Соболев: «Надо чуть быстрее всё делать с мячом»
23:36 · Чемпионат ЦАФА
Уткин: не хочу никого поздравлять с победой
23:17 · Чемпионат ЦАФА
Антон Миранчук: «Приятно забить, дома давно не играли»
23:01 · Чемпионат ЦАФА
Гаджиев: «В атаке сыграли лучше, чем в обороне»
22:51 · Чемпионат ЦАФА
Орлов - о невызове Дзюбы в сборную: «Пока он меня не убедил»
22:45 · Чемпионат ЦАФА
Пономарёв: «Наконец-то у Пиняева появились звёздочки»
22:33 · Чемпионат ЦАФА
Силкин - о победе сборной России: «Буря в стакане воды»
22:14 · Чемпионат ЦАФА
Булыкин рассказал о впечатлениях от победы сборной России
22:07 · Чемпионат ЦАФА
Комличенко: «Иран выглядел посильнее»
22:00 · Чемпионат ЦАФА
Бышовец назвал проблемы сборной России
21:48 · Чемпионат ЦАФА
Фомин подвёл итоги матча Россия - Ирак
21:39 · Чемпионат ЦАФА
Борис Игнатьев: «Пиняев и Обляков разорвали защиту Ирака»
21:39 · Чемпионат ЦАФА
Литвинов: «Команда поняла, что хочет тренер, и исполнила»
Все новости