Колосков - об игре Пиняева в матче против Ирака: «Дай Бог, чтобы он дальше развивался»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева в товарищеском матче между сборными России и Ирака.

Спортивный деятель отметил, что есть группа игроков, на которых рассчитывают в будущем, среди них присутствует игрок столичного клуба.

«Он одаренный футболист, способный взять игру на себя, достаточно эффективный. Дай Бог, чтобы он дальше развивался, он может стать хорошим элементом в механизме сборной», - приводит слова Колоскова Metaratings.ru

Напомним, что Пиняев отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной России.