Литвинов: «Спасая ворота, стремился выбить мяч и не попасть потом в штангу»

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов на пресс-конференции после матча с командой Ирака (2:0) дал комментарий по игре. Его слова передаёт корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Как-то обсуждались эпизоды с ошибками в первом тайме? Потому что было два момента, когда вы сами выкатили мяч на ворота.

- Все ошибаются, и мы это понимаем, просто после потери надо стараться как можно скорее вернуться и уже исправить эту ошибку. Так что не забили после них, это главное, а так - все ошибаются.

- Долгожданная победа после нескольких не очень хороших результатов. Как в команде отреагировали, что сказал в раздевалке Валерий Карпин?

- Все понимают, что сборная всегда должна побеждать. Очень приятно, что сегодня получилось это сделать. Хотелось еще показать целостный и красивый футбол. Понятное дело, что мало времени на подготовку, надо стараться как можно меньше допускать простых ошибок и побеждать.

- В первом тайме Ирак удивил вас своей игрой?

- Нет, не удивил, потому что мы смотрели и разбирали его игру, он играет за счет контратак. Если не допускать ошибки, как у нас в первом тайме, контратак будет меньше.

- Как вы себя чувствуете в роли центрального защитника?

- Уже не привыкать, потому что первую часть сезона играл центральным защитником, а сейчас - опорником. Особо ничего не поменялось.

- А ощущения в сборной? Все-таки в клубе Георгий Джикия рядом.

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- Георгий, к сожалению, по травме.

- Но он что-то говорил?

- Да, напутственные слова, созванивались с ним, обсуждали моменты.

- Такое ощущение, что что-то произошло в перерыве и Карпин что-то поправил. Что там было?

- Я и говорю, обсудили моменты, что надо поменьше ошибаться в середине, что они этого ждут, и два нападающих стоят в центре поля. Старались больше играть через фланги. Два гола пришли как раз с флангов.

- Я правильно понимаю, когда вы выбивали мяч из пустых ворот, то стремились его сохранить?

- Нет, я стремился выбить мяч и не попасть потом в штангу.

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