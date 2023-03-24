Сборная России вылетела из Тегерана в Санкт-Петербург

Футболисты, тренерский и административный штабы национальной сборной России сегодня, 24 марта, вылетели из аэропорта Тегерана в Санкт-Петербург. Об этом пресс-служба команды сообщила в социальных сетях.
«Тегеран, спасибо. Нам пора домой», - гласит сообщение национальной сборной.
В ближайшее воскресенье, 26 марта, российскому коллективу предстоит на футбольном поле сразиться со спортсменами команды Ирака. Игра состоится в Северной столице на стадионе «Газпром Арена».
Главный арбитр встречи даст свисток к началу противостояния в 18:00. За прямой трансляцией игры вы сможете следить на нашем сайте.
Напомним, 23 марта сборная России на выезде в Тегеране сыграла вничью со сборной Ирана (1:1).
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