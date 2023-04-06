Широков: «Китай - очень хорошая команда, с Ираком тоже полезно сыграть»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о потенциальных товарищеских матчах национальной команды.

«Китай - очень хорошая команда. С Ираком тоже полезно сыграть, тем более на выезде», - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

По словам бывшего спортсмена, проведение товарищеских матчей с национальными сборными других стран является гораздо более полезным, эффективным и необходимым, чем те же товарищеские игры, но с командами из Медиалиги.

В марте национальная сборная России провела два товарищеских матча – со сборной Ирана на выезде (1:1) и со сборной Ирака дома (2:0).