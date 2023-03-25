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Кобелев — о Карпине: «Если человек не держится за сборную, то надо уходить»

25 Марта 2023 • 14:17 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
26.03 18:00

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на слова наставника сборной России Валерия Карпина, ранее заявившего, что не держится за свой пост.

По мнению Кобелева, РФС стоит задуматься, нужен ли ему человек, который безразлично относится к сборной.

«Если человек говорит, что не держится, значит не надо держаться – надо уходить спокойно. Пусть тогда тренирует «Ростов». Здесь даже обсуждать нечего», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

Напомним, завтра, 26 марта, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Андрей Кобелев
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