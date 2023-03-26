Кузяев: «Ирак — крепкая команда, будет интересно»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался в преддверии товарищеского матча с Ираком.

«Это достаточно крепкая команда. К тому же в этом году Ирак выиграл Кубок наций Персидского залива. Будет интересно сыграть. Здорово, что матч пройдет в Санкт-Петербурге», — приводит слова Кузяева официальный сайт РФС.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 25 матчах за «Зенит», забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Товарищеская встреча между сборными России и Ирака состоится сегодня, 26 марта. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.