​Селихов пропускает тренировку сборной России

В субботу сборная России проводит тренировочное занятие, готовясь к товарищескому матчу против Ирака. Тренировку пропускает голкипер Александр Селихов, о чём рассказывает ТАСС.

В тренировке участвуют 24 игрока.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака стартует 26 марта в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле «Газпром Арены» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в четверг сборная России сыграла вничью в гостях у Ирана – 1:1. Оба гола в этом матче были забиты с пенальти. В составе российской команды отличился Алексей Миранчук.