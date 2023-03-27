Игнатьев считает, что Пиняев может стать звездой сборной России

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев высказался о будущем Сергея Пиняева в футболке национальной команды.

»Безусловно, индивидуально ярче всех себя показал Пиняев. В матче с Ираком он доказал, что в будущем может стать настоящей звездой сборной России», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, при определённом желании и соблюдении требований Сергей точно будет прогрессировать.

Напомним, что на счету Пиняева три матча в составе российской сборной. В недавней встрече против сборной Ирака нападающий «Локомотива» забил гол, став самым молодым автором мяча в истории национальной команды.