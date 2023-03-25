Баринов: «Ирак - плюс-минус такая же команда, как Иран»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов на пресс-конференции перед матчем с Ираном ответил на вопросы по мотивации. Его слова приводит специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Играете завтра при своих болельщиках. Есть ли больше мотивация победить? Учитывая, что в последних матчах результат был не на первом плане.

- Получается, если мы играем на выезде, то не играем для наших болельщиков? Мы всегда стараемся играть и выигрывать матч. Просто не всегда это получается. По поводу мотивации, я думаю, что несвойственно задавать такие вопросы. В каждом интервью вы спрашиваете «мотивация», «мотивация». Мотивация есть у всех.

- Последний товарищеские матчи сборная России проводит с азиатскими командами. Ты как игрок как оцениваешь уровень этих сборных?

- Мы не можем победить три матча, это хороший уровень? Ну вот, хорошие соперники. Вот эти два матча очень хорошие. Игра с Ираном, это участник чемпионата мира, если вы не в курсе, или в курсе, я не знаю, следили вы или не следили. Ирак - плюс-минус такая же команда.