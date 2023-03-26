Жена Карпина отреагировала на выпад министра спорта России в адрес тренера

Министр спорта России Олег Матыцин не оценил слова Валерия Карпина о том, что он не держится за тренерское кресло в национальной сборной. Матыцин достаточно резко высказался о словах Карпина, призвав его определиться.

На слова Олега Матыцина отреагировала супруга Валерия Карпина – Дарья.

«Как говорит Валерий Георгиевич - значит, так и есть. Я не тренер сборной России и не знаю, как надо говорить. Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести? Они не на его месте. Очень удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать. Я полностью во всем поддерживаю своего мужа», - сказала Дарья Карпина, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В воскресенье вечером сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт товарищеский матч против Ирака. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат в 18:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.