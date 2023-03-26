Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираком.

- Игра с Ираком вам больше понравилась, чем с Ираном?

- Однозначно. Сегодня был хороший настрой, и игра складывалась в нашу пользу. Результат порадовал, были моменты, игра радовала. Понравился Пиняев своей неординарностью. И командные действия были на определенном уровне.

- Пиняев может стать определяющим игроком нашей сборной?

- Если мы будем выступать на международной арене, его манеру будут изучать. Против него будет играть ни один футболист, а два, то есть, будут страховать друг друга. Хорошо, что он не боится идти в обводку. Если ты обыграл соперника на фланге, значит, кто-то из середины будет выдергиваться и страховать, а наш игрок там освободится. У нас до этого был Аршавин, который мог решить вопрос своими нестандартными обводками. Это добавляет красоты футболу. В первом тайме Обляков тоже обострял, чего ему не хватает в ЦСКА. Он брал мяч, и смело обыгрывал соперников. Во втором тайме игра пошла немного по-другому, и он не так был заметен. Но не было командной игры. Ребята собрались с разных клубов, а у наших команд другая схема и тактика. Отсюда и потери возникали, и нестыковки, особенно сзади.

- Имеете в виду игру Песьякова?

- Он не давал скучать и расслабиться нашим защитникам. Самый опасный у сборной Ирака в первом тайме был Песьяков (смеется).

- Это нервы?

- Да. Были ошибки Осипенко, когда нападающий выходил один на один с вратарем. Конечно, это нервы. Тем более и народу пришло на игру много, поддержка чувствовалась. Может, перегорел.

- Как вам вариант игры сборной с клубными связками: «Спартака», «Ростова»?

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- Раньше так и было. Брали целые блоки из команд. Сейчас есть связки, но они должны работать в унисон. В сборной это пока не работает, потому что требования меняются к игрокам. Карпин же не волшебник, который может махнуть палочкой и все сразу заиграют, как ему надо. Поэтому Карпину тяжело, чтобы это все соответствовало.

- Сколько процентов выдала наша сборная в этих матчах? И за счет чего она может прибавить?

- За счет сыгранности. Сегодня вышла другая сборная – мотивированная. Ребята бежали вперед, было желание. Побольше бы таких игр. Пусть это будет Ирак, Таджикистан. Главное – найти свой стиль, чтобы ребята знали, в какой футбол играет наша сборная, независимо от соперника.

- В азиатской конференции мы были бы середняками, если судить по играм со сборными этой конференции?

- Был просмотр игроков. Надо находить основной состав и свой стиль. И все будут ему соответствовать. И добавлять что-то свое, как Пиняев. Куда его не ставь, он все равно будет обострять, обыгрывать один в один, потому что он к этому склонен. Поэтому игра становится другой.

- Удаление Кузяева подпортило впечатление от матча?

- Да нет. Надо было и игрока Ирака удалять. Он же был зачинщиком. А так Кузяева удалили в самом конце, и команду он не подвел. Это самое главное.

- Вам не кажется, что без официальных матчей наша сборная деградирует?

- Да нет. Главное – это мотивация. Это зависит от Карпина и тренерского штаба. В сборной у ребят должны гореть глаза. А с кем играть – неважно. Не хочешь играть – откажись, сошлись на травму. Пусть молодой парень выйдет, пусть у него даже будет куча ошибок. Но ни к кому же не предъявишь претензии. Было желание, и народ это видит.

Елена Григорьевская