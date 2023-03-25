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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов высказался о невызове Дзюбы в сборную России

25 Марта 2023 • 15:24 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
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26.03 17:00

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на решение тренерского штаба сборной России не приглашать в команду нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбу.

«Нам не очень корректно обсуждать выбор тренерского штаба сборной России. Выбор сделан. А те ребята, которые не были вызваны в сборную, занимаются с командой», — цитирует Галактионова «РБ Спорт».

Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявлял, что пока национальная команда отстранена от международных турниров, футболисты старше 30 лет вызываться не будут.

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт завтра, 26 марта, против команды Ирака. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Артём Дзюба Михаил Галактионов
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РОССИЯ ИРАК
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