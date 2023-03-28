Хаджи: «Пиняев проявил себя как звёздочка на фоне пресной игры сборной России»

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о нападающем «Локомотива» и сборной России Сергее Пиняеве.

«Пиняев проявил себя как звездочка на фоне пресной игры игроков сборной России: никто, кроме него, не шел в обводку — все боялись. Но пока у него преимущество только в скорости. Против любого финта есть противодействие, против скорости — нет», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

По мнению эксперта, если Пиняев не потеряет свою скорость и прибавит в плане тактики, то в будущем станет неуязвим.

В текущем сезоне 18-летний футболист провел 21 матч с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив три результативные передачи.