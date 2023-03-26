Кечинов считает, что сборной России пора одержать победу над командой из Азии

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России против Ирака.

«Хочется, чтобы сборная России порадовала нас хотя бы хорошей игрой. Но, конечно, хотелось бы и положительного результата. Пора уже обыграть азиатскую команду», — приводит слова Кечинова «Газета.Ру».

Напомним, после отстранения от международных соревнований сборная России провела четыре контрольных поединка, в которых была одержана одна победа и три раза национальная команда сыграла вничью.

Товарищеский матч сборной России против сборной Ирака пройдет сегодня, 26 марта. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.