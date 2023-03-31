Газзаев — о словах Карпина: «Говорить такие вещи — будто делать одолжение сборной»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о словах нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина, ранее заявившего о том, что он не держится за свой пост.

По мнению Газзаева, подобные заявления от главного тренера сборной выглядят несолидно.

«Возможно, это было эмоциональное заявление. С другой стороны, если ты не хочешь работать, тогда встань и скажи: «Я не хочу». И дело закрыто. Говорить такие вещи — будто делать одолжение сборной», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, в марте сборная России провела два товарищеских матча, в которых сыграла вничью с Ираном (1:1), а также обыграла Ирак (2:0).