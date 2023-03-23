Сборная России могла сыграть со сборной Китая

Генеральный директор РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о несостоявшемся матче Китай – Россия.

«Мы вели переговоры. Везде разные ситуации. Где-то меняются тренеры, как в варианте с Китаем: они пока не готовы, не хотят играть ни с кем. Где-то далеко ехать и не очень высокие рейтинги, поэтому, когда можно сыграть с одной из сильнейших стран относительно текущих условий и с комфортным коротким перелётом, почему нет? Не вижу ни одной причины отказываться от этой игры», - приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В данный момент идёт второй тайм противостояния национальных команд Ирана и России. Счёт в матче 1:1, оба гола были забиты с пенальти.

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Через три дня, 26 марта, российский коллектив на стадионе в Санкт-Петербурге сразится с футболистами из Ирака. Начало матча запланировано на 18:00.