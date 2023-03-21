В сборной Ирака объяснили отказ от Сочи

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад объяснил, почему национальная команда будет готовиться к матчу с Россией в Багдаде, а не в Сочи, как это планировалось ранее.

«Причина отмены: план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей подготовительной программе», - приводит слова Имада Sport24.

Противостояние российских и иракских футбольных коллективов все любители данного вида спорта смогут увидеть вживую уже в ближайшее воскресенье, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 18:00 по местному времени.