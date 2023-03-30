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Неценко: «Сборная Ирана нас просто отвозила, Ирак бы тоже отвозил»

30 Марта 2023 • 21:32 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Известный комментатор Александр Неценко высказался о матче сборной России против Ирана и Ирака во время мартовского окна.

«Сборная Ирана нас просто отвозила, по-другому не скажешь. Ирак бы нас тоже отвозил. То, что в матче с иракской командой все закончилось прекрасно, это вообще ничего не значит. Ирак должен был забивать в первом тайме три мяча», — заявил комментатор «Матч ТВ», чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, форвардам иракской сборной не хватило класса, отметив, что Мехди Тареми из иранской команды реализовал бы такие моменты.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со счётом 1:1 против участника последних трёх мундиалей, выиграв у Ирака со счётом 2:0 в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Сборная Ирака Александр Неценко
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