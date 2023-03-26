Карпин – о матче с Ираком: «Если бы надо было 100% выигрывать, то состав был бы другим»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем против Ирака расставил приоритеты. По словам специалиста, для него на первом месте в настоящий момент находится игра команды, а не результат.

«Что первично? Игра. Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата», - сказал Карпин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Ирака стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что тремя днями ранее сборная России сыграла вничью с Ираном - 1:1.

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