Корнеев: «Карпин должен быть аккуратнее с тем, что говорит»

Экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, ранее заявившего, что он не держится за свой пост.

Эксперт считает, что наставник национальной команды должен быть аккуратнее с высказываниями, поскольку подобные заявления вызывают у людей противоречивые чувства.

«Думаю, как тренер сборной России Карпин должен быть аккуратнее с тем, что говорит и как он это говорит. А то становится похоже, что у нас тренер, который ни за что и нигде не держится», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, по ходу текущего месяца сборная России сыграла с Ираном (1:1) и Ираком (2:0) в рамках товарищеских встреч.