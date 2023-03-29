Колосков: «Было бы неплохо провести матч между сборными России и Китая»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном проведении товарищеского матча сборных России и Китая.

«Было бы неплохо провести матч между сборными России и Китая. Хорошие отношения между странами способствуют этому. Но отношения отношениями, а игра игрой», — заявил функционер в интервью«Чемпионату».

По его мнению, можно провести две встречи в России и Китае, выразив свою поддержку подобной идее. Несмотря на то, что китайскую сборную нельзя причислить к топ-командам, по словам Колоскова, сейчас российской команде не до выбора соперников.

Напомним, что сборная России провела пять товарищеских встреч с момента отстранения от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА, выиграв дважды при трёх ничейных результатах.