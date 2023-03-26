Пономарёв: «Наконец-то у Пиняева появились звёздочки»

Молодой российский нападающий Сергей Пиняев забил свой первый гол за сборную России, это случилось в товарищеском матче со сборной Ирака. Сборная нашей страны выиграла со счетом 2:0, другой мяч забил Антон Миранчук. Его успех прокомментировал Владимир Пономарев.

- Наконец-то появились звездочки. Сергей Пиняев ведь малышка совсем. У него рост 167 см, 63 кг вес. С такими данными нужно быть сверхтехничным, сверхскоростным, - цитирует слова Пономарева издание «РИА Новости».

Напомним, что Пиняев выступает в чемпионате России за самарские «Крылья Советов», Пономарев в своем прошлом защищал цвета московского ЦСКА.