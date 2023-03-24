Бородюк — о матче Иран — Россия: «Наши футболисты уступали в техническом плане, в сопротивлении, в единоборствах»

Экс-главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился мнением о товарищеской игре между сборными России и Ирана, которая завершилась вничью со счётом 1:1.

Специалист подверг критике игру сборной России, отметив при этом, что реальную силу национальной команды можно будет оценивать лишь по отборочным встречам.

«Наши футболисты уступали в техническом плане, в сопротивлении, в единоборствах, которые на другом уровне, в быстроте мышления. Соперник сегодня был хороший. Самое главное, чтобы наши футболисты изменили отношение к игре», — приводит слова Бородюка Metaratings.

Также тренер не согласился с мнением, что в товарищеских матчах результат не имеет никакого значения. Бородюк считает, что только путём игры на результат у команды вырабатывается правильный менталитет.

Свой следующий матч сборная России проведёт в воскресенье, 26 марта, против Ирака. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 18:00 по московскому времени.