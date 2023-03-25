Селюк: «Я бы пригласил в сборную Газзаева или Сёмина»

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, кого бы хотел увидеть на посту главного тренера сборной России.

«Я бы пригласил в сборную Газзаева или Сёмина. Не знаю, согласятся ли они. У этих специалистов уже столько опыта, что они могли бы действительно вызывать только тех игроков, кто реально хорош», — цитирует Селюка «Матч ТВ».

По словам агента, наставник сборной не тренирует футболистов, ведь игроки собираются на три дня, тренер национальной команды должен быть хорошим психологом и мотиватором.

На данный момент сборную России возглавляет Валерий Карпин. 26 марта команда проведет товарищеский матч с Ираком, начало — в 18:00 по мск.