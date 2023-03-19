Дивеев высказался о том, что Чалов не был вызван на мартовский сбор национальной команды

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о том, что его одноклубник Фёдор Чалов не был вызван на мартовский сбор национальной команды.

Игрок отметил, что не будет говорить о том, справедливо это или нет, ведь у сборной есть тренер, который сам решает, кого вызывать.

«Он вызвал Соболева, Комличенко и Тюкавина — это его выбор», - приводит слова Дивеева Metaratings.ru.

Напомним, что 23 марта подопечные Валерия Карпина сыграют против Ирана в Тегеране, а 26 числа их ждет матч в Санкт-Петербурге против сборной Ирака.

В текущем сезоне РПЛ Чалов отметился 12 забитыми мячами.

