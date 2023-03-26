Депутат Терюшков: Наверняка Дюков рассматривает резюме кандидатов на место Карпина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне заявил, что не держится за свою должность. Слова специалиста не понравились Олегу Матыцину – министр спорта достаточно резко упрекнул Карпина.

Своими мыслями по поводу сложившейся ситуации поделился депутат Госдумы Роман Терюшков. По его словам, слова Карпина должны стать сигналом для Александра Дюкова, который занимает должность президента Российского футбольного союза.

«На его рабочем столе наверняка уже лежат резюме кандидатов на столь респектабельный пост, так как текущий главный тренер сборной по футболу демонстрирует все признаки упадка, пребывания в психоэмоциональной яме», - сказал Терюшков, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Терюшков также отметил, что оценка Матыцина ему импонирует.

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