Тарасов поддерживает переход РФС в Азию

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Сборная должна не стоять на месте и не ограничиваться только товарищескими играми, потому что играть товарищеские матчи и играть в каком-то турнире — это разные вещи. Думаю, над этим нужно работать. Я поддерживаю эту историю», — заявил экс-полузащитник «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, этот шаг будет означать развитие на фоне всеобщего запрета на игры. Тарасов также отметил, что российскому футболу нужно думать о будущем.

Напомним, что с февраля прошлого года весь отечественный футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В декабре активно обсуждался переход в Азиатскую конфедерацию, однако окончательное решение не было принято.