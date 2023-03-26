Карпин: «Для нас, ростовских, такие международные поездки - это вообще отдых»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с командой Ирака (2:0) отметил, что не устал от мартовских матчей. Его слова передаёт корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Почему сборная до этого три раза сыграла вничью, как так получилось?

- Потому что не забили на один гол больше, могу так ответить.

- Мы ездили за вами в Иран и чуть устали. Было ощущение, что вы устали еще сильнее, потому что тренируетесь, играете. У вас какое сейчас моральное и физическое состояние после спарки?

- Физическое - нормальное, более чем нормальное. За этот год, что вы говорите, двойники, поездки и разъезды для нас, ростовских, это вообще отдых. Мы сели в самолет, перелетели, 8, 6, 7 часов на автобусе ехать не надо, так что вообще отдых. Есть сейчас опустошение, после игры всегда так.

- На протяжении почти всего времени, что существует сборная России, вратарь - это была сильная позиция со многими талантливыми игроками. Что сейчас, есть ли какой-то кандидат, может быть, Сафонов или другой, кто должен застолбить это место в сборной, в воротах, как это было с Акинфеевым?

- Что значит «должен»? Никто никому ничего не должен. Может застолбить, наверняка - да. Это больше к Виталию Кафанову вопрос, но кандидат, наверное, номер один, все-таки Сафонов. Но это зависит от его состояния, он тоже может быть в форме или не в форме. Сказать, что он в любой форме номер один, наверное, неправильно.