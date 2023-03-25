Шалимов: «История невызова после 30 крутится только вокруг Дзюбы, про Смолова почему-то никто не говорит»

Экс-главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о составе сборной России в товарищеском матче против Ирана (1:1), который состоялся 23 марта.

Специалист считает, что на игру с Ираном вышел основной состав национальной команды, по мнению её тренерского штаба. При этом Шалимов отметил отсутствие ключевых игроков сборной, а также нападающего «Динамо» Фёдора Смолова, который не получает приглашение по причине возрастных ограничений.

«Не было двух основных центральных защитников — Джикии и Дивеева, не было Головина и Миранчука — это люди, которые бы играли, будь они здоровы. История невызова после 30 крутится только вокруг Дзюбы, про Смолова почему-то никто не говорит», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Свой следующий матч сборная России проведёт завтра, 26 марта, против Ирака. Начало — в 18:00 по московскому времени.