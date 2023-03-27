Адиев ответил на вопрос о возможности возглавить сборную России

Магомед Адиев, наставник сборной Казахстана, высказался о возможности возглавить российскую национальную команду.

«Хотел бы в перспективе возглавить сборную России? Никогда не думал и не мечтал, что меня об этом спросят. Вообще никогда даже не мечтал возглавлять сборную Казахстана, но так получилось, что действительно возглавил, чему очень счастлив», — заявил бывший главный тренер «Анжи» и «Чайки» в интервью изданию Sport24. Адиев рассказал, что для него является большой честью представлять страну на международной арене. Специалист также отметил, что не знает, что его ждёт в будущем.

Напомним, что Магомед Адиев руководит сборной Казахстана с 2022 года, выйдя во второй по силе дивизион Лиги наций и начав отбор на Евро-2024 с победы над Данией.