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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Я и в «Ростове» не держусь за место»

25 Марта 2023 • 20:35 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
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Через 20 ч. 7 мин.

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал свои слова о том, что он не держится за своё место в национальной команде.

«Что касается моих слов, то я и в «Ростове» не держусь за место. Уволят меня и уволят — в чем проблема? Это нормально, от этого никто не умрет», — передает слова Карпина «Чемпионат».

При этом специалист отметил, его слова не говорят о том, что ему не нравится работать главным тренером сборной России.

Завтра, 26 марта, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу против сборной Ирака. Матч состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.

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РОССИЯ ИРАК
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