Карпин: «Я и в «Ростове» не держусь за место»

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал свои слова о том, что он не держится за своё место в национальной команде.

«Что касается моих слов, то я и в «Ростове» не держусь за место. Уволят меня и уволят — в чем проблема? Это нормально, от этого никто не умрет», — передает слова Карпина «Чемпионат».

При этом специалист отметил, его слова не говорят о том, что ему не нравится работать главным тренером сборной России.

Завтра, 26 марта, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу против сборной Ирака. Матч состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени.