Быстров прокомментировал игру Песьякова в матче против сборной Ирака

Бывший игрок российской сборной Владимир Быстров отреагировал на игру Сергея Песьякова в недавнем матче против Ирака.

«Хотели выходить через пас, для этого поставили Песьякова, который хорошо играет ногами, чтобы через него разыгрывать. Из тех вратарей, кто в принципе это делает, он делает это спокойно. Даже слишком», — заявил эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, нельзя списывать ошибки Песьякова на технический брак, объяснив многие действия вратаря «Ростова» излишней расслабленностью и отметив панику при иных действиях партнёров.

Напомним, что сборная России выиграла у Ирака с сухим счётом 2:0. Для Сергея Песьякова этот поединок стал вторым в футболке национальной команды.