Масалитин — о сборной России: «Нужно приходить к основному составу»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о сборной России.

«Нужно приходить к основному составу, наигрывать что-то — для этого и нужны товарищеские матчи. Если ты считаешь себя сильным, надо выходить и разрывать всех соперников», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

По мнению эксперта, футболисты не должны просто отбывать номер в национальной команде, они должны демонстрировать свои лучше качества.

Завтра, 26 марта, сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Ирака. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.