Тарханов – о сборной России: «В случае ухода Карпина можно вернуть Черчесова, есть Галактионов»

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов прокомментировал потенциальные перемены на тренерском мостике национальной сборной России.

Специалист заявил, что одновременно работать в должности главного тренера главной команды страны и клуба элитного российского дивизиона очень и очень трудно в психологическом плане.

«Тяжело находиться в таком напряжении. В случае ухода Карпина можно вернуть Черчесова. Есть Галактионов. Совмещение? Однозначно нет», - приводит слова Тарханова «Спорт День За Днём».

Российская команда на текущей неделе сыграет со сборными Ирана (23 марта, Тегеран) и Ирака (26 марта, Санкт-Петербург).