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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пруцев: «Дебютировать за сборную – моя давняя мечта»

28 Марта 2023 • 13:38 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался о своём дебюте в составе сборной России. Напомним, что первая игра 23-летнего футболиста в футболке национальной команды пришлась на товарищескую встречу с Ираном, которая состоялась 23 марта и завершилась с ничейным счётом 1:1.

Пруцев признался, что с детства мечтал выступать за сборную. Полузащитник поблагодарил тренерский штаб за доверие, а болельщиков — за поддержку, отметив, что теперь его целью является принять участие в официальном матче национальной команды.

«Дебютировать за сборную – моя давняя мечта. То, чего я хотел с самого детства, когда смотрел матчи национальной команды по телевизору в качестве болельщика», — цитирует Пруцева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Пруцев провёл за «Спартак» 28 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Данил Пруцев
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