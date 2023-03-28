Пруцев: «Дебютировать за сборную – моя давняя мечта»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался о своём дебюте в составе сборной России. Напомним, что первая игра 23-летнего футболиста в футболке национальной команды пришлась на товарищескую встречу с Ираном, которая состоялась 23 марта и завершилась с ничейным счётом 1:1.

Пруцев признался, что с детства мечтал выступать за сборную. Полузащитник поблагодарил тренерский штаб за доверие, а болельщиков — за поддержку, отметив, что теперь его целью является принять участие в официальном матче национальной команды.

«Дебютировать за сборную – моя давняя мечта. То, чего я хотел с самого детства, когда смотрел матчи национальной команды по телевизору в качестве болельщика», — цитирует Пруцева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Пруцев провёл за «Спартак» 28 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.