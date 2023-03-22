Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих товарищеских матчах с Ираном и Ираком.

- Что ждете от ближайшего матча с Ираном?

- Мне, как болельщику, всегда хочется видеть зрелищный футбол, с большим количеством забитых мячей, и желательно, чтобы наша сборная победила.

- В сборной сейчас большое представительство игроков «Спартака». Вам хотелось бы увидеть на поле всех вызванных ребят из стана «красно-белых»?

- Всегда, когда в сборной находится большая часть представителей какого-то клуба, тренер делает ставку на этих ребят. Не знаю, как будет сейчас, но так было во времена Романцева, Газзаева, Сёмина. Тренер брал тех, кого знает. Понятно, что Карпин сейчас не в «Спартаке» работает, и, тем не менее, он прекрасно знает этих ребят, и какие-то спартаковские сочетания обязательно будут на поле.

- И, тем не менее, почему именно «Спартак» становится базовым клубом сборной? Он ведьидет сейчас на третьем месте, а «Ростов», где работает Карпин, на втором.

- Потому что большую часть матчей эти футболисты ярко себя проявляли, и это лидеры «Спартака». Они по праву вызваны.

- Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов заявил, что в матчах с Ираном сыграют Сафонов и Селихов. Кто из них стабильнее сейчас?

- Одинаково. Есть еще Помазун, которого первый раз вызвали. Я думаю, ему тоже уже пора играть в сборной. У нас нет официальных матчей, поэтому сейчас как раз время для экспериментов. Можно ставить любого вратаря, и я не думаю, что это повлияет на результат. У нас все сильные голкиперы. Можно ставить любого, и ты не ошибешься.

- Иран - самый сильный соперник сборной России после отстранения от международных соревнований. Насколько важна победа над такой сборной?

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- Результат важен для болельщиков, потому что они скучились по игре нашей сборной. Поэтому эти матчи, в том числе и для того, чтобы болельщики проявляли свои эмоции, желательно положительные. Хочется, чтобы они видели, что наша сборная есть, она здесь, рядом.

- Нет ли внутреннего ощущения, что в предстоящих матчах нужно реабилитироваться за последние игры?

- В тех матчах были задействованы ребята, которые мало играли в сборной. Кто-то был вызван в первый раз, кто-то во второй. Поэтому ничего страшного не произошло. Понятно, что мы в любом состоянии должны побеждать тех соперников, с кем играли, но ничего катастрофичного не случилось. Если бы это были официальные матчи, было бы печально.

- А как вы отнеслись к словам Карпина, что он не будет вызывать в сборную игроков старше 30 лет, пока нет официальных матчей?

- Полностью согласен. А что проверять тридцатилетних? Они всегда лидеры в своих клубах и не нуждаются в дополнительном просмотре.

- Нам скоро предстоит Кубок Центральной Азии. Может, наоборот, стоило посмотреть на костяк?

- А что это за Кубок Азии? Это ведь не чемпионат мира. И потом еще будет время для экспериментов, просмотра новых футболистов. Надо сейчас давать шанс молодым ребятам, знакомиться с ними. Надо сделать так, чтобы у них была мотивация, поощрять их всячески, чтобы они росли. Вот какая задача должна стоить перед тренерами.

- Но ведь в товарищеских матчах нет особой мотивации у игроков.

- Молодежи это многое дает. Еще как! Любой футболист мечтает выступать за сборную. Пусть даже сыграть в товарищеском матче. Это дает дополнительные силы и уверенность. Ребята начинают расти.

- А как вы относитесь к такому мнению, что вызываться должны игроки, которые сильнее на данный момент, независимо от возраста?

- Так и происходит. Просто сейчас такое время, что нужно вызывать молодежь. Карпин же не вызвал тех, кто не играет в своих клубах. Все выступают в основных составах своих команд и играют там очень важную роль. Поэтому все по делу.

Елена Григорьевская