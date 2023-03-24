Кечинов — о матче Иран — Россия: «Ничейный результат по такой игре для нас вполне нормальный»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о товарищеском матче между сборными России и Ирана (1:1).

Напомним, что счёт в прошедшей игре открыли россияне усилиями Антона Миранчука, реализовавшего пенальти. Отыгрались хозяева уже в начале второго тайма, когда Мехди Тареми так же реализовал 11-метровый удар.

«Вчера игра оставляла желать лучшего. Иран выглядел лучше нашей сборной, поэтому ничейный результат по такой игре для нас вполне нормальный», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Свой следующий матч национальная команда России проведёт в воскресенье, 26 марта, против Ирака. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 18:00 по московскому времени.