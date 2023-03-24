Генеральный секретарь РФС: «Это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить»

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, высказался об отстранении российского футбола от международных турниров.

«Вообще весь спорт за то, что он должен объединять. Это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить. Без России мировой спорт не представляет того значения, которое представляет с Россией», — заявил Митрофанов в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, такую страну, как Россия, нельзя игнорировать в спортивном плане. Также функционер рассказал, что Международный олимпийский комитет помогает с возвращением российского футбола, консультируя ФИФА и УЕФА, отметив, что группа по возможному переходу в АФК создана и работает.

Напомним, что российский футбол отстранён от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля прошлого года.