​Захарян попадёт в основной состав сборной России

В четверг вечером сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана на выезде. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», атакующий полузащитник Арсен Захарян попадёт в стартовый состав российской национальной команды.

Матч Иран – Россия стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в воскресенье, 26 марта, сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Ирака. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Для российской национальной команды это будет первая игра на своём поле с ноября 2021 года.