​Гаджиев отметил силу сборной Ирана

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об уровне сборной Ирана и иранского футбола в целом.

Как известно, в четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана на выезде. Гаджиев согласен с тем, что это будет самый сложный соперник для российской национальной команды за долгое время.

«Согласен, что это самая сильная сборная, с которой мы играли после отстранения. Во-первых, в силу того, как мы играли в последнее время, во-вторых, есть информация от Курбана Бердыева, который там работал. Он очень высоко отзывался о возможностях отдельных игроков, говорил, что очень много одаренных, молодых ребят, что их ведущие клубы по уровню не уступают нашим ведущим клубам, включая «Зенит», - сказал Гаджиев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными Ирана и России стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что осенью прошлого года сборная России проводила матчи против Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.