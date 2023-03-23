Тихонов: «Непросто будет с Тареми нашим защитникам»

Известный российский футболист Андрей Тихонов прокомментировал товарищеский матч сборных Ирана и России.

«Непросто будет с [Мехди] Тареми нашим защитникам. За неполных три сезона он забил 50 голов в чемпионате Португалии. Он там лучший бомбардир уже три года», - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Также бывший футболист признался, что матч Иран – Россия будет интересным, в том числе из-за сложности соперника для российской команды, что, помимо прочего, связано со сменой главного тренера у команды Ирана.

В данный момент в этом противостоянии подходит к концу первый тайм, впереди подопечные Валерия Карпина – 1:0.

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