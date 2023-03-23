Сборная России объявила состав на матч с Ираном

В четверг вечером сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Ирана. Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Сафонов, Караваев, Осипенко, Литвинов, Хлусевич, Глебов, Кузяев, Антон Миранчук, Захарян, Зиньковский, Комличенко.

Матч Иран – Россия стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за тем, как будет развиваться игра, можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что вторую мартовскую товарищескую игру сборная России проведёт 26 марта – против Ирака в Санкт-Петербурге.