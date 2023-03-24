Колосков: «Сборная России играла не пойми во что, Головин и Миранчук погоды бы не сделали»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре сборной России в товарищеском матче против Ирана, который завершился вничью (1:1).

Колосков считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин, а также футболист «Торино» Алексей Миранчук, которые не приняли участие в игре из-за травм, не смогли бы помочь национальной команде в прошедшей встрече.

«Они что, мировые звезды? Команда системно играла не пойми во что. Не знаю, какие именно эксперименты проводил Карпин, ничего особенного на поле я не заметил», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Свой следующий матч сборная России проведёт в воскресенье, 26 марта, против Ирака. Эта игра состоится в Санкт-Петербурге.